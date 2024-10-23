攸泰明年營收估重返2023年水準 衛星應用、自有品牌可望倍增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-23 19:12

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強固型攸泰科技 (6928-TW) 董事長簡民智今 (23) 日表示，今年營運是低谷，但明年在航海狀況回溫，衛星及自有品牌延續翻倍的強勁成長下，明年營收至少回到 2023 年的 37 億元水準。

攸泰今年受到主要市場航海應用需求不佳影響，累計前三季營收降至 15.38 億元，年減 45.7%。簡明智表示，目前庫存調整告一段落，不過，現在航海業務狀況大約回到疫情前的水準。

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簡民智坦言，今年對攸泰營運而言是一個「低谷」，主要還是受到航海領域需求不佳影響，不過，目前觀察庫存逐漸告一段落，第四季在新機種發表後，預計明年第一季末就可望看到航海應用回溫。

在衛星應用方面，簡民智表示，今年已經有 8 成的成長，預計明年成長幅度會更大，目前攸泰多軌道衛星地面終端天線產品，也斬獲丹麥衛星設備商 Cobham 的訂單。