鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱西便利商店CASY-US的目標價調升至441.5元，幅度約4.5%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對凱西便利商店(CASY-US)提出目標價估值：中位數由422.5元上修至441.5元，調升幅度4.5%。其中最高估值485元，最低估值338元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予凱西便利商店評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀2位。
凱西便利商店今(12日)收盤價為427.81元。近5日股價上漲4.5%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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