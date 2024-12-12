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鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際(HON-US)EPS預估下修至9.76元，預估目標價為244.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對漢威聯合國際(HON-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.97元下修至9.76元，其中最高估值10.22元，最低估值9.68元，預估目標價為244.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.22(10.22)11.4512.714.05
最低值9.68(9.68)10.6411.4713.3
平均值9.94(9.96)11.0312.0713.55
中位數9.76(9.97)1112.1513.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值386.88億425.61億447.62億469.72億
最低值381.99億408.75億430.08億455.54億
平均值384.28億416.35億438.20億464.27億
中位數384.00億417.47億436.07億467.56億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS8.416.727.917.278.47
營業收入367.06億326.40億343.87億354.53億366.47億

詳細資訊請看美股內頁：
漢威聯合國際(HON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHON

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