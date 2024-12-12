鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際(HON-US)EPS預估下修至9.76元，預估目標價為244.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對漢威聯合國際(HON-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.97元下修至9.76元，其中最高估值10.22元，最低估值9.68元，預估目標價為244.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.22(10.22)
|11.45
|12.7
|14.05
|最低值
|9.68(9.68)
|10.64
|11.47
|13.3
|平均值
|9.94(9.96)
|11.03
|12.07
|13.55
|中位數
|9.76(9.97)
|11
|12.15
|13.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|386.88億
|425.61億
|447.62億
|469.72億
|最低值
|381.99億
|408.75億
|430.08億
|455.54億
|平均值
|384.28億
|416.35億
|438.20億
|464.27億
|中位數
|384.00億
|417.47億
|436.07億
|467.56億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.41
|6.72
|7.91
|7.27
|8.47
|營業收入
|367.06億
|326.40億
|343.87億
|354.53億
|366.47億
詳細資訊請看美股內頁：
漢威聯合國際(HON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉美債殖利率飆升 川普交易降溫 那指標普終結連五紅
- 盤中速報 - 道瓊指數大漲1%，報43840.6點
- Honeywell將以13.3億美元出售個人防護設備業務
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際(HON-US)EPS預估下修至9.97元，預估目標價為242.50元
上一篇
下一篇