〈台幣〉人民幣領跌 貶7分失守32.5元關卡探1周新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 19:34

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澳洲央行立場轉鴿，澳幣應聲重貶，加上中國貿易數據疲軟，當局考慮明年促使人民幣貶值，亞幣今 (11) 日同步走弱，新台幣兌美元也失守 32.5 元關卡，終場貶值 7 分，以 32.51 元作收，為一周以來的低點，台北及元太外匯市場總成交值 15.78 億美元，交投仍顯清淡，市場觀望稍晚公布的美國最新通膨數據。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.45 元，外資依舊抱持觀望態度，但下午湧現美元買盤，使得匯價最低來到 32.524 元，儘管出口商同步進場拋匯，帶動貶幅略為收斂，仍舊保不住 32.5 元關卡，收在 32.51 元，貶值 7 分。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.31%，歐元重貶 0.55%，亞幣也欲振乏力，韓元下挫 0.36%，新加坡幣貶 0.32%，人民幣貶值 0.25%，新台幣貶 0.22%，日元小貶 0.07%。

川普將於明年 1 月上任，對中加徵關稅似乎勢在必行，恐引起新一波貿易戰，外電報導指出，中國當局積極評估貿易影響，9 日更表態，貨幣政策轉為「適度寬鬆」，改變長期以來的「穩健」立場，有消息人士透露，高層正在研議於 2025 年讓人民幣貶值作為應對措施之一。