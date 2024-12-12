【新台股龍捲風】山茶花讀不懂白玫瑰 雙12專案即將截止！

鉅亨研報 2024-12-12 18:31

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台股上漲 143.17 點，昨天很多人都說台積電營收不好拖累台股，難不成今天就變好了？這邊當然要先破解操作心法，星期三為週選擇權結算，外資滿手空單壓低指數，台積電月營收歷史次高都能被講成利空，今天為台積電除息日，昨天主力壓低今天秒填息，控盤手再創造一個利多，Q4 財測搭配 10、11 月營收要如何解讀？YT 節目都有詳細分析，本周如預告要看看週 KD 的角度，目前加權週 KD 沒有黃金交叉，波段行情未明朗，資服概念股的零壹 (3029-TW)、叡揚 (6752-TW)【有賺不跑是阿呆】，徐老師的名言再出現，老朋友都知道該怎麼做，操作都不用猜，YT 節目有明確指出要怎麼操作，想了解第一手訊息，每天收看 https://youtu.be/uexzbF3rxdI

昨天的 YT 節目就和投資朋友分享，今天平面媒體 A3 版材刊出 (誰能早知道?)，明年蘋果高階 Apple Watch Ultra 將配備衛星通訊功能，而且部分款式將改採用聯發科的 5G 晶片(原供應商為: Intel)，低軌衛星的昇達科(3491-TW) 連續上漲，聯發科 (2454-TW) 突破平台整理區上攻，有一檔聯發科集團的小金雞，今年前三季 EPS 4 塊多，股價不到 60 元，YT 節目有詳細說明，如果你想要跟上 Q4 到明年初的大行情，由龍捲風操盤戰隊為您找出好的股票，行情還沒結束，徐老師特別爭取【雙 12 特規版專案】https://forms.gle/PyCGte24qAoyuLTQA

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美股怎麼了？台股該怎麼辦？ 先從經濟數據來看，11 月 CPI 符合預期，但是際上是高於 10 月的數據，絕對值變不重要，美股的科技股大漲，加拿大央行降息兩碼因應未來川普的不確定性，下周 12 月 18 日 FED 也將舉行利率決策會議，投資朋友一定要關注！

科技股的那斯達克創新高，特斯拉股價持續創走高，美銀看好旗下人形機器人 Optimus 的潛在成長性，將目標價提升至 400 美元，機器人就要回到徐老師的【西金東引】，上證續攻，機器人板塊續漲，台股的機器人概念股有美中兩大市場加持，從全球股市到台股，詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞

透過邁威爾 (Marvell) 的財報，鎖定 CPO+ASIC，先從華星光 (4979-TW) 破底穿 (從 140 到 200)，再到訊芯(6451-TW) 從 220 到 276.5，先前被同族群個股拖累選擇續抱，今天早盤開高操作又有不同！ASIC 族群很多都在右下角，不論是高價的世芯 (3661-TW)(AWS 題材) 或創意 (3443-TW)(HBM 相關)，又或是神盾集團的芯鼎(6695-TW) 帶動安國(8054-TW)(ARM 策略聯盟)，喜歡操作 IP 族群的投資朋友一定要來找徐老師 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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