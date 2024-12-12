「兆元投資國家發展方案」三管齊下 將引資近4兆創造10兆效益

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-12 17:12

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行政院長卓榮泰今（12）日在行政院會聽取國發會「兆元投資國家發展方案」報告後表示，本方案透過「創新促參推進機制」、「優化投入公建投融資條件」、「增加公建相關金融商品」三大策略，將民間豐沛的資金導入國家希望工程、均衡台灣等各項建設，對於臺灣下一階段發展至關重要。

國發會表示，「兆元投資國家發展方案」係採行公私攜手的創新作法，透過「業者承諾、政府 協助」方式，目標將引導 3 至 4 兆元國內外資金投資臺灣的重大建設，由總體經濟面觀察，不僅有助策略性產業發展，加速推動國家建設，創造就業機會，如以未來壽險業者投入資金最多可達法定上限 3.27 兆元計算，預估將可創造約 10 兆元的經濟效益。

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卓榮泰請各部會依促參提案機制，盤點所轄新興計畫，優先評估能兼顧符合公共利益，且具有長期固定收益，並利於民間參與的項目，從計畫源頭擴大案源。他也請金管會全力協調民間提案，確保未來 4 年全國民間參與公共建設金額可以達成設定目標。

卓榮泰指出，今日報告中所提到政府永續發展債券的發行，考量政府所發行各類的公共建設債務，也是引導資金投入國家建設的重要管道之一，請各部會更積極持續妥善研議。此外，為擴大引導保險資金投資具公共建設性質的策略性產業，請各產業主管機關主動釋示具有公共建設屬性的策略性產業類別。在法規適用行政流程方面，也請金管會指定專責單位協助各部會。