共軍台海軍演給川普劃紅線？大陸外交部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-11 16:39

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我國防部表示，解放軍周一（9 日）起連續 3 天舉行軍演，在浙江、福建以東一帶空域開設 7 處空域保留區，大陸外交部周三對此表示，台灣是中美關係第一條不可逾越的紅線，這是北京的一貫立場。

大陸外交部發言人毛寧周三主持例行記者會。《法新社》記者提問，台灣一位高階安全官員今天告訴《法新社》，「中國本周在島內進行的軍事演習是為了在即將上任的美國總統面前劃一條紅線」，對此，外交部能否證實這些軍事演習，有何評論？

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「你的具體問題建議向中方的主管部門了解。」毛寧表示，破壞台海和平穩定的是『台獨』分裂活動和外部勢力縱容支持，堅持「一個中國」原則是維護台海和平穩定的關鍵所在。中國將堅定捍衛國家主權和領土完整。

「至於你提到紅線，台灣問題是中美關係中第一條不可逾越的紅線，這是我們的一貫立場。」毛寧重申。

我國安官員表示，共軍近日的軍事部署是 1996 年以來最大規模海上軍事行動，在第一島鏈與第二島鏈間部署，演練「拒止外軍」，參加單位包含中國北部、東部、南部戰區，超過 90 艘艦船。