第3次經發會 卓榮泰：落實均衡台灣 推動6大區域旗艦計畫、各縣市140項建設 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-13 14:09

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行政院長卓榮泰昨（12）日主持「行政院經濟發展委員會」第 3 次會議時表示，此次會議以「均衡臺灣」為主題，為縮小城鄉與貧富差距，提升國家整體競爭力，政府已針對各地方在地特色及資源，規劃六大區域產業與生活圈，並規劃在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過 140 項重要建設。目前國家發展委員會已擇定 6 大區域旗艦計畫，請各旗艦計畫主責機關定期檢視、公布計畫成果及亮點。

隨後，卓榮泰聽取「六大區域產業及生活圈」報告後表示，為落實賴清德總統「均衡臺灣」的治國理念，政府將從國家整體觀點，推動產業發展與公共建設均衡布局。本案將融入區域治理思維，結合在地特色、資源等元素，打造六大區域產業與生活圈，以促進地方就業、產業及繁榮發展，縮小城鄉與貧富差距，提升國家整體競爭力。

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針對「均衡臺灣重大建設」報告，卓榮泰指出，本案將在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過 140 項重要建設，發展六大區域產業及生活圈的關鍵基礎建設。目前已有 100 餘項刻正執行中，請各主管機關務必落實執行；至於目前尚在規劃中的項目，也請在最短時間內完成規劃，儘速開始推動。

卓榮泰強調，爲發展六大區域產業及生活圈，國發會已擇定六大區域旗艦計畫，一方面配合各區域發展方向，賦予產業競爭力；另一方面也納入生活面攸關民生的公共基礎建設，將有助於區域產業及生活圈的平衡發展，請國發會依規劃強化管考，依各區域發展需要持續滾動調整旗艦計畫，並請各旗艦計畫主責機關定期檢視、公布計畫成果及亮點，回應民眾期待。此外，卓榮泰也請相關部會首長積極爭取立法院支持明（114）年度中央政府總預算的審查，以及爭取「財政收支劃分法」制度的合理性，以維護中央政府推動各項政策的國家實力。