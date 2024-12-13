第3次經發會 卓榮泰：落實均衡台灣 推動6大區域旗艦計畫、各縣市140項建設
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-13 14:09
行政院長卓榮泰昨（12）日主持「行政院經濟發展委員會」第 3 次會議時表示，此次會議以「均衡臺灣」為主題，為縮小城鄉與貧富差距，提升國家整體競爭力，政府已針對各地方在地特色及資源，規劃六大區域產業與生活圈，並規劃在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過 140 項重要建設。目前國家發展委員會已擇定 6 大區域旗艦計畫，請各旗艦計畫主責機關定期檢視、公布計畫成果及亮點。
隨後，卓榮泰聽取「六大區域產業及生活圈」報告後表示，為落實賴清德總統「均衡臺灣」的治國理念，政府將從國家整體觀點，推動產業發展與公共建設均衡布局。本案將融入區域治理思維，結合在地特色、資源等元素，打造六大區域產業與生活圈，以促進地方就業、產業及繁榮發展，縮小城鄉與貧富差距，提升國家整體競爭力。
卓榮泰指出，六大區域產業與生活圈除了將促進臺灣均衡發展，讓國人共享經濟成果外，也將創造更優質環境，有利五大信賴產業於臺灣各地深化、深根，站穩全球供應鏈的關鍵角色。卓榮泰請各主管部會後續積極推動相關計畫，其中有關北北基宜「首都圈黃金廊帶」及中彰投雲「精密智慧新核心」部分，則請經濟部儘速規劃擬訂推動方案陳報，其他區域產業發展則按已核定的方案或計畫持續推動執行。
針對「均衡臺灣重大建設」報告，卓榮泰指出，本案將在各縣市推動包括軌道、公路、醫療、居住、農業、水資源、文化、觀光等超過 140 項重要建設，發展六大區域產業及生活圈的關鍵基礎建設。目前已有 100 餘項刻正執行中，請各主管機關務必落實執行；至於目前尚在規劃中的項目，也請在最短時間內完成規劃，儘速開始推動。
卓榮泰強調，爲發展六大區域產業及生活圈，國發會已擇定六大區域旗艦計畫，一方面配合各區域發展方向，賦予產業競爭力；另一方面也納入生活面攸關民生的公共基礎建設，將有助於區域產業及生活圈的平衡發展，請國發會依規劃強化管考，依各區域發展需要持續滾動調整旗艦計畫，並請各旗艦計畫主責機關定期檢視、公布計畫成果及亮點，回應民眾期待。此外，卓榮泰也請相關部會首長積極爭取立法院支持明（114）年度中央政府總預算的審查，以及爭取「財政收支劃分法」制度的合理性，以維護中央政府推動各項政策的國家實力。
最後，卓榮泰表示，賴清德總統所提之重要國家施政理念，已具體落實在「行政院經濟發展委員會」與總統府「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」。因此，他會特別要求經發會 3 次會議 9 項決議的執行效率，也請國發會確實掌握每一項決議事項的執行期程，並檢討未達預期目標之事項。政府將在明年擇適當時間再次召開經發會顧問會議，針對上述 9 項決議做更深入的討論。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鴻海劉揚偉：台灣要創造高回報環境 吸引高階人才回來
- 鄭麗君：政院將打造「智慧國家 2.0」成為創新方案的淨輸出國
- 綠電動起來！卓揆指示積極推動「家戶屋頂設置太陽光電」 每案補助最高30萬元
- 卓榮泰打造台灣經濟永續未來 向工商界喊出關鍵數字「5、50、500」
下一篇