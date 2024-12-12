報復性關稅要來了？加拿大省長已在制定「清單」 不能坐以待斃！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-12 16:53

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加拿大副總理兼財政部長 Chrystia Freeland 周三（11 日）表示，各省省長敦促總理杜魯道準備對美國展開強而有力的報復，以反制美國總統當選人川普的關稅計畫。

Freeland 在一場記者會上說：「各省領導人對加拿大進行有力報復提供了強而有力的支持。」

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當地時間周三晚上，在杜魯道和加拿大各省省長舉行線上會議後，Freeland 說，各省領導人提出了一些反擊關稅的想法，其中一些人提到了在自己省份生產、出口到美國的關鍵礦產和金屬，但她沒詳細說明。

上個月川普放話要對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅，並表示如果這些國家未能採取更有力的行動阻止移民和芬太尼流入美國，他會徵收這些關稅。

針對美國的威脅，加拿大各省省長正在協助制定一份潛在報復措施清單。

安大略省省長 Doug Ford 周三表示，將考慮停止從加拿大向美國邊境各州出口電力。美國能源情報署（EIA）的數據顯示，去年加拿大向美國出售了約 30 億美元的電力。

他說：「我們將整理名單，相信其他省份也會這樣做。這取決於事態發展到什麼程度，我們將切斷能源供應，到密西根州，到紐約州，再到威斯康辛州。」

加拿大大量石油、天然氣等能源向美國出口。

作為加拿大人口最多省份的省長，Ford 說，他擔心川普會兌現承諾，對所有從加拿大和墨西哥進口的商品徵收 25% 關稅。

他表示：「這場戰鬥即將到來，百分之百。我們不知道會擴大到什麼程度，但我們需要對所有要徵收關稅的東西進行排序。」

「我們不能坐以待斃，作為一個國家，我們不會這樣做。」他說。