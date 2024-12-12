還有得漲！華爾街最準預言家：標普500明年上半飆16%衝破七千關 年底回落至6600點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-12 13:54

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美國投資機構 Fundstrat Global Advisors 公佈對明年股市前景報告，但預測並不像前幾年那樣樂觀，該公司研究主管、華爾街著名多頭 Tom Lee 仍看好 2025 年股市將上漲，但漲幅遠不及 2023 年或 2024 年。

有「華爾街神算子」稱號的 Lee 為明年標普 500 指數設定兩個目標價格，年中衝上 7000 點，年底目標為 6,600 點，明年上半年股市可能較目前水準高出 16%，不過大部分漲幅可能會在下半年消失，淡但將在年底時反彈。

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總體來看，Lee 預估標普 500 指數將在 2025 年上漲 8%，這與股市歷史的年報酬率大致相符，略高於華爾街分析師對標普明年底的平均預期水位 6539 點。

Lee 在展望 2025 年的報告中指出，明年股市兩大支撐因素包括聯準會 (Fed) 的「看跌選擇權」，指的是只要通膨保持低檔，Fed 將透過更多降息來提振市場，而另一個因素是川普的「看跌選擇權」，美國準總統川普將實施降稅等有利於商業的政策，應會提振商業信心並增加企業利潤。此外，在川普執政期間，併購活動應會蓬勃發展。

報告稱這些因素應會促使投資人的資金從現金和債券轉向股票，甚至可能引發「動物精神」的回報，有助於推高股價。

不過，Lee 也指出明年可能撼動市場的兩大風險。「對我們來說，下行風險是政府效率部 (DOGE) 太有效，支出削減恐拖累 GDP，加上關稅實施影響 GDP。」

Lee 認為，這兩項風險再加上連兩次年報酬率達 20% 後下半年恐疲軟的歷史先例，股市可能會在明年下半年出現大幅回檔，標普 500 指數將從下半年的 7000 點峰值回落至 6000 點左右，然後反彈至年底的 6600 點。