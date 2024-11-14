鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估上修至0.26元，預估目標價為36.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.23元上修至0.26元，其中最高估值0.51元，最低估值0.18元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.51(0.39)
|0.95
|1.18
|1.38
|最低值
|0.18(0.18)
|0.75
|1.04
|1.33
|平均值
|0.29(0.27)
|0.83
|1.11
|1.35
|中位數
|0.26(0.23)
|0.82
|1.1
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.21億
|59.09億
|65.53億
|69.88億
|最低值
|51.55億
|57.66億
|63.62億
|68.96億
|平均值
|51.87億
|58.32億
|64.58億
|69.42億
|中位數
|51.90億
|58.16億
|64.48億
|69.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.09
|-0.06
|-0.10
|營業收入
|34.80億
|41.50億
|45.63億
詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為19.65元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百濟神州(BGNE-US)EPS預估下修至-5.4元，預估目標價為289.12元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至3.23元，預估目標價為63.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.17元，預估目標價為30.00元
上一篇
下一篇