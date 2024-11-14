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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估上修至0.26元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.23元上修至0.26元，其中最高估值0.51元，最低估值0.18元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.51(0.39)0.951.181.38
最低值0.18(0.18)0.751.041.33
平均值0.29(0.27)0.831.111.35
中位數0.26(0.23)0.821.11.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.21億59.09億65.53億69.88億
最低值51.55億57.66億63.62億68.96億
平均值51.87億58.32億64.58億69.42億
中位數51.90億58.16億64.48億69.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-0.09-0.06-0.10
營業收入34.80億41.50億45.63億

詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSARO

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