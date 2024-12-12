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鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司NRG-US的目標價調升至105.5元，幅度約5.5%

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至105.5元，調升幅度5.5%。其中最高估值140元，最低估值74元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予NRG能源公司評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀1位。

NRG能源公司今(12日)收盤價為94.905元。近5日股價下跌5.5%，標普指數下跌0.25%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NRG市場預估目標價

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