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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司(NRG-US)EPS預估下修至5.75元，預估目標價為94.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 06:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.75元，其中最高估值7.57元，最低估值5.53元，預估目標價為94.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.57(9.28)8.079.089.06
最低值5.53(5.71)5.386.57.7
平均值6.12(6.65)6.637.488.38
中位數5.75(5.94)6.417.478.38

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值308.26億325.30億327.82億317.23億
最低值250.96億272.87億278.97億317.23億
平均值287.77億301.61億306.00億317.23億
中位數304.08億306.65億311.20億317.23億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS16.942.078.935.17-1.12
營業收入96.91億89.67億268.97億316.28億285.92億

詳細資訊請看美股內頁：
NRG能源公司(NRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNRG

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