鉅亨速報 - Factset 最新調查：西諾佛金融SNV-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西諾佛金融(SNV-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62元，調升幅度3.33%。其中最高估值67元，最低估值51元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予西諾佛金融評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀0位。
西諾佛金融今(11日)收盤價為55.14元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌0.25%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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