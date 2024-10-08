鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class AIBKR-US的目標價調升至163元，幅度約4.49%
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)提出目標價估值：中位數由156元上修至163元，調升幅度4.49%。其中最高估值178元，最低估值135元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Interactive Brokers Group Inc - Class A評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Interactive Brokers Group Inc - Class A今(8日)收盤價為147.89元。近5日股價上漲4.49%，標普指數下跌1.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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