〈貴金屬盤後〉CPI穩定 Fed更可能降息 黃金走高
鉅亨網編譯許家華 2024-12-12 06:41
由於美國通膨數據符合預期，提高聯準會 (Fed) 下周降息的可能性，黃金價格周三 (11 日) 上漲，同時市場仍等待美國生產者物價指數 (PPI) 數據，以了解貨幣政策的進一步方向。
美國勞工部數據顯示，11 月消費者物價 (CPI) 月增 0.3%、年增 2.7% (10 月 CPI 為年增 2.6%)。根據路透社調查，經濟學家先前也預測 11 月 CPI 上漲 0.3%，較去年同期上漲 2.7%。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「金價走高的前提是 CPI 數據良性或肯定符合預期，通膨沒有任何上升，而是維持穩定，這才會讓 Fed 在下回 FOMC 會議上更肯定降息。」
芝商所的 FedWatch 工具顯示，交易員預計，Fed 在 12 月 17 日至 18 日的會議上進一步降息 25 個基點的可能性為 95%，自 CPI 數據發布前的 86% 可能性上升。
現在市場均聚焦周四將公布的 PPI 數據上，以進一步明確聯準會的降息路徑。
WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 預期黃金將在 2025 年創下新高，因為目前位居高點的公債殖利率會在這一年中有所緩解，且地緣政治風險仍是支撐黃金看漲情緒的因素。
「我們相信，到 2025 年底，黃金價格可能會達到每盎司 3000 美元。」他說。
黃金向來被視為地緣政治不確定時期的安全投資，且因不孳息，所以低利率環境更有利其蓬勃發展。
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