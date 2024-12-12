〈貴金屬盤後〉CPI穩定 Fed更可能降息 黃金走高

鉅亨網編譯許家華 2024-12-12 06:41

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由於美國通膨數據符合預期，提高聯準會 (Fed) 下周降息的可能性，黃金價格周三 (11 日) 上漲，同時市場仍等待美國生產者物價指數 (PPI) 數據，以了解貨幣政策的進一步方向。

現貨黃金上漲 0.9% 至每盎司 2717.29 美元。現貨黃金在 10 月 31 日創下每盎司 2790.15 美元的歷史新高紀錄。

12 月交割的美國黃金期貨上漲 1.4%，收每盎司 2756.70 美元。

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美國勞工部數據顯示，11 月消費者物價 (CPI) 月增 0.3%、年增 2.7% (10 月 CPI 為年增 2.6%)。根據路透社調查，經濟學家先前也預測 11 月 CPI 上漲 0.3%，較去年同期上漲 2.7%。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「金價走高的前提是 CPI 數據良性或肯定符合預期，通膨沒有任何上升，而是維持穩定，這才會讓 Fed 在下回 FOMC 會議上更肯定降息。」

芝商所的 FedWatch 工具顯示，交易員預計，Fed 在 12 月 17 日至 18 日的會議上進一步降息 25 個基點的可能性為 95%，自 CPI 數據發布前的 86% 可能性上升。

現在市場均聚焦周四將公布的 PPI 數據上，以進一步明確聯準會的降息路徑。

WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 預期黃金將在 2025 年創下新高，因為目前位居高點的公債殖利率會在這一年中有所緩解，且地緣政治風險仍是支撐黃金看漲情緒的因素。

「我們相信，到 2025 年底，黃金價格可能會達到每盎司 3000 美元。」他說。

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