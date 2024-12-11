〈貴金屬盤後〉美通膨數據公布前夕 黃金續登2周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-12-11 06:36

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受地緣政治緊張局勢加劇以及聯準會 (Fed) 下周第三次降息的預期支撐，黃金價格周二 (10 日) 觸及兩周高點，同時市場目光轉向周三將公佈的美國通膨數據。

現貨黃金上漲 1.3%，收每盎司 2692.32 美元。

美國黃金期貨收盤上漲 1.2%，收 2718.40 美元。

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Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「中東緊張局勢加劇，令市場擔憂加劇，因而促進避險買盤。全球寬鬆趨勢也重新受到關注，加拿大央行將降息，歐洲央行和瑞士央行本周稍晚也將跟進，Fed 很有可能下周也會降息。」

市場聚焦周三的美國消費者物價指數（CPI）和周四的生產者物價指數（PPI）。路透社調查，11 月 CPI 將上漲 0.3%，這兩個指數對於決定聯準會的政策至關重要。

Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「CPI 數據對黃金的影響有限，尤其是如果實際數據接近預期的話。如果 CPI 數據火燙，就會降低 2025 年初進一步降息的可能性。」

今年迄今美國已降息兩次，根據 CME FedWatch 工具，市場預期 Fed 在 12 月 17 日至 18 日的會議上進一步降息 25 個基點的可能性為 86%。

中國當局承諾，明年將採取「適度寬鬆」的貨幣政策和更積極主動的財政政策。

Razaqzada 補充：「任何重大公告都會提振金價，因為中國是最大的消費國，尤其是在農曆新年慶祝活動之前，此時送禮金飾的需求將會上升。」

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