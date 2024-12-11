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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇APA-US的目標價調降至28元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 20:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對阿帕奇(APA-US)提出目標價估值：中位數由29元下修至28元，調降幅度3.45%。其中最高估值49元，最低估值23元。

綜合評級 - 共有33位分析師給予阿帕奇評價：積極樂觀11位、保持中立16位、保守悲觀6位。

阿帕奇今(11日)收盤價為22.26元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌0.25%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股APA市場預估目標價

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