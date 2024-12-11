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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLCSW-US的目標價調升至61元，幅度約4.27%

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)提出目標價估值：中位數由58.5元上修至61元，調升幅度4.27%。其中最高估值69元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Smurfit Westrock PLC評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Smurfit Westrock PLC今(11日)收盤價為53.43元。近5日股價下跌4.27%，標普指數下跌0.25%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SW市場預估目標價

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Smurfit Westrock PLC53.43-1.67%

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