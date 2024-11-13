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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 18:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.47元，其中最高估值3.08元，最低估值2.19元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.08(3.08)4.244.895.48
最低值2.19(2.19)3.073.074.77
平均值2.53(2.58)3.674.275.13
中位數2.47(2.6)3.674.385.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值330.53億343.78億350.67億357.70億
最低值212.79億309.31億318.23億345.90億
平均值295.38億324.26億335.88億351.80億
中位數310.10億324.38億338.46億351.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.262.603.123.843.17
營業收入101.27億97.24億119.46億134.68億121.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSW

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