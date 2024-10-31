鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.68元，其中最高估值3.08元，最低估值2.39元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.08(3.08)
|4.5
|5.28
|5.56
|最低值
|2.39(2.3)
|2.74
|4
|5.15
|平均值
|2.72(2.68)
|3.88
|4.65
|5.4
|中位數
|2.68(2.64)
|3.92
|4.7
|5.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|330.53億
|346.50億
|366.57億
|357.70億
|最低值
|212.50億
|309.31億
|332.97億
|353.86億
|平均值
|292.04億
|331.61億
|344.67億
|355.78億
|中位數
|312.66億
|332.07億
|342.14億
|355.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.26
|2.60
|3.12
|3.84
|3.17
|營業收入
|101.27億
|97.24億
|119.46億
|134.68億
|121.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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