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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.68元，其中最高估值3.08元，最低估值2.39元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.08(3.08)4.55.285.56
最低值2.39(2.3)2.7445.15
平均值2.72(2.68)3.884.655.4
中位數2.68(2.64)3.924.75.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值330.53億346.50億366.57億357.70億
最低值212.50億309.31億332.97億353.86億
平均值292.04億331.61億344.67億355.78億
中位數312.66億332.07億342.14億355.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.262.603.123.843.17
營業收入101.27億97.24億119.46億134.68億121.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSW

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