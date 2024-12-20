光鼎20周年慶 深耕四大領域搶商機 打造大健康基因與預防醫學集團

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-20 18:13

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光鼎 (6850-TW) 今 (20) 日舉辦 20 周年慶祝典禮，董事長蔡守冠表示，光鼎深耕定點照護(POCT)、液態活檢、基因檢測及 DNA 鑑定等四大領域搶商機。此外，也持續攜手大塚電子與開啟基因等合作夥伴，打造一站式、全方位大健康基因與預防醫學集團。

發言人柳雲峯表示，大塚業務範圍廣泛，與大塚除在 Qsep 上的合作外，也跨足動物用藥、動物飼料等領域發展，光鼎提供技術上的支持。柳雲峯舉例，養殖物種時，可透過檢測工具篩選優良品種並保存下來，或是大規模飼養，動物密集度高，容易有傳染病，也可作為預防檢測的工具。

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開啟基因總經理李德政則指出，競爭對手的主要機器明年停產，預期將會產生新一波的換機潮，也已經看到終端客戶的需求。另外，目前開啟基因主要以歐洲、台灣及韓國市場為主，明年預計進軍中國市場。

光鼎以毛細管電泳技術，透過機台與試劑雙研發團隊，開發 Qsep 系列分析儀。蔡守冠表示，Qsep 在毛細管電泳宜的開方式創新架構，不僅能協助第三方試劑開發商整合不同技術與系統，以最低成本開發出符合市場需求的產品與服務，還能帶動光鼎生技旗下的儀器與耗材銷售同步成長。

光鼎推出的全球首款整合核酸擴增 (PCR) 與毛細管電泳生物片段分析的一站式自動化分析儀「Qsep Ultra」，採樣後可直接上機，只需 2 個步驟就可輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告，簡單、快速、精準，可應用於包括水產養殖、食品安全、健檢相關等各種場域，實現伴隨式診斷和 POCT 現地檢測的需求。