以軍密集空襲敘利亞 牛彈琴：以色列殺瘋了！

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 14:40

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感覺以色列殺瘋了。

這是上世紀 70 年代第四次中東戰爭以來，以色列最猛烈最密集的連續空襲，也是敘利亞遭受的最慘烈最無奈的襲擊。

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以軍戰機幾乎一刻不停地突入敘利亞領空，對 100 多個敘利亞軍事基地和戰略要地展開大規模轟炸。

敘利亞幾十年國力累積起來的戰機、武裝直升機、飛彈，以及連接敘利亞和黎巴嫩的數十條隧道，都被以軍炸成碎片。

以色列國防部長卡茨表示，將「摧毀敘利亞全境重型戰略武器，包括地對空飛彈、防空系統、地對地飛彈、巡弋飛彈、遠程火箭彈和海岸飛彈」。

為什麼？

以色列外長薩爾的解釋是，以色列必須防止重要武器「落入極端分子之手」。

除了大規模空襲外，以色列海軍也全面出動，摧毀了停靠在港口的幾十艘敘利亞戰艦。

阿塞德政權苦心孤詣建立起來的敘利亞海軍，就此消亡。

在地面，以軍則開闢第四條戰線，這也是第四次中東戰爭後，以軍第一次進入戈蘭高地緩衝區。

所謂四條戰線，即：

1、加薩戰線；

2、約旦河西岸戰線

3、黎巴嫩戰線

4、敘利亞戰線

以色列四面作戰。最新的一幕，就是以色列坦克衝出戈蘭高地，進入敘利亞控制區，控制多個敘利亞城鎮，前鋒距離大馬士革，不過區區 20 多公里。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周三（11 日）說，毫無疑問，這也是以色列成立 70 多年來作戰最爽最不用計後果的一次了。

一個強大的敵人，在面前轟然倒塌。

所有武器設備，以色列盡情轟炸，根本不用擔心遭到報復。

為什麼呢？

第一，敘利亞軍隊全面潰敗，大量武器設備，根本沒士兵操控，自然也不會遇到防空火力阻攔。