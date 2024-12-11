川普宣布：只要投資10億美元 就可享「快速審批通道」！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-11 09:43

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美國候任總統川普周二（10 日）承諾，任何在美國投資至少 10 億美元的個人或企業，都將獲得新政府快速審批，涵蓋包括環境在內的各類許可和批准。

這是川普打算在第二任期內放鬆聯邦機關監管、吸引更多外國投資的最新跡象。分析人士指出，這項政策旨在吸引更多投資，從而提振美國經濟，尤其是能源和基礎設施領域。

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據《彭博》周三報導，川普在旗下社交平台 Truth Social 上發帖稱：「任何個人或企業，如果在美國投資 10 億美元或更多的，都將享有全面加急的批准和許可，包括但絕不僅限於所有環境方面的批准。准備好馬到成功吧！！！」

不過，川普並未詳細說明如何加速審批，且此類措施可能面臨州和地方政府的阻礙。

值得注意的是，川普的帖子特別提到了環境審批，這也讓人們注意到他計劃撤銷拜登時代的一系列政策，包括電動車稅收抵免和更嚴格的燃料準備，這些政策旨在因應氣候變遷。

《國家環境政策法案》（NEPA）是美國最基本的環境法之一，它要求聯邦機關在批准能源生產、管道、高速公路等基礎設施項目之前，要先進行環境審查。許多公司和企業遊說團體長期抱怨此類環境審查的時間過長，稱這種做法會導致項目長時間延遲，成本高昂。

喬治城大學法學教授 William Buzbee 表示，總統可以要求各機關「迅速採取特定的高優先級行動」。