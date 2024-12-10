中央政治局會議展望2025年中國經濟 專家解讀多項積極信號

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-10 15:05

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中共中央政治局會議周一 (9 日) 開會分析 2025 年經濟工作，會議總結分析今年經濟工作，全面客觀研判當前經濟發展形勢，對明年經濟工作作出一系列部署，必將進一步堅定各方發展信心，積極主動應對困難挑戰，鞏固增強經濟回升向好態勢，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

《新華社》報導，中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長郭麗岩說：「複雜嚴峻的形勢下，今年的經濟社會發展成績來之不易，充分印證黨中央對形勢判斷和決策部署的正確性、預見性。會議對今年經濟形勢作出的系列重要判斷，有助於進一步堅定發展信心，更好穩定發展預期。」

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郭麗岩指出，會中對明年做出的一系列工作部署堅持穩中求進工作總基調，方向明晰、務實有力，更好統籌發展和安全，兼顧當前和長遠，釋放了堅定不移推動高品質發展的強烈信號。

針對明年宏觀政策取向，周一會議也釋放「更加積極有為」的鮮明信號。中國人民大學公共管理學院教授許光建表示，針對明年較為複雜的國內外形勢，會議提出「加強超常規逆周期調節」，有利於進一步提高宏觀政策的前瞻性，更好引導和提振預期。

此外，中共中央政治局會議的「適度寬鬆」貨幣政策言論也引人關注。中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，這是時隔 10 多年中國貨幣政策重提「適度寬鬆」。從實際運作情況看，貨幣政策在執行上是靈活適度的。今年來，市場普遍感覺中國貨幣政策已處於穩健略偏寬鬆的狀態。

中共中央政治局周一會議還強調，2025 年要全方位擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住房市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

中國國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員陳麗芬說：「當前，要持續鞏固消費回暖勢頭，推動汽車、家電等消費回升向好，促進數位消費、體驗消費、文旅消費等擴容提質，不斷釋放內需潛力，更好滿足人民群眾美好生活的需要。」

許光建也說：「提高投資效益，既要保持合理的政府投資力度，也要進一步優化投資結構。要發揮好政府投資對全社會投資的帶動作用，進一步完善各項制度規定，以精細化管理促進投資效益的提升。」

在推動科技與產業創新上，中國社科院工業經濟研究所副研究員李偉表示，科技創新是發展新質生產力的核心要素。會議的系列部署將進一步促進創新驅動發展戰略深入實施，推動實體經濟與數位經濟、先進製造業與現代服務業融合發展，培育新質生產力形成更多新的增長點，持續推動新舊動能加快轉換。

李偉還說：「科技創新是產業創新的內生動力，產業創新是科技創新的價值實現，兩者互為牽引、互促共進。」

增強內生動力方面，周一會議也強調「進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放」，釋放堅持依靠改革開放增強發展內生動力的強烈信號。

最後，中共中央政治局會議還強調要加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感。

中國國務院發展研究中心研究員龍海波說：「經濟形勢越是複雜嚴峻，越要聚焦民生關切，兜住兜牢民生底線。當前，既要採取更多務實舉措，織密扎牢社會保障網，也要通過不斷保障和改善民生創造更多有效需求，為經濟社會持續健康發展注入新動能。」