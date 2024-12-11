拜登警告：川普加徵關稅是一個重大錯誤

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-11 08:02

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美國總統拜登周二（10 日）警告，準總統川普計劃透過延長減稅政策和加徵關稅重新塑造全球貿易，這些經濟計畫可能會給美國經濟帶來負面影響。

在布魯金斯學會當天舉辦的一個活動上，拜登為自己的經濟政策進行了辯護，稱他的政策已經幫助美國民眾從新冠肺炎疫情的衝擊中恢復過來。

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拜登指出，大多數經濟學家都認為，新政府將繼承一個相當強勁的經濟，至少目前是這樣。「我深切希望新政府能夠保持下去，並在此基礎上取得更多進展。」

拜登認為，他的政策已經播下了經濟成長的種子，這些種子將以一種支持工薪階層和中產階級家庭的方式增長。

話鋒一轉，他警告，如果川普實施富人減稅、削減社會福利支出、撤回基礎設施投資，並對貿易夥伴加徵新關稅，可能會導致經濟成長的成果受到威脅。

同時，他也指出，如果美國放棄自由貿易政策，可能會讓競爭對手在塑造全球秩序方面扮演更加重要的角色。

拜登強調：「我認為這種做法是一個重大錯誤。如果我們不去領導世界，那讓誰來領導呢？」

經濟學家也普遍認為，共和黨徵收高關稅的承諾，可能會重新引發通膨，而政府進一步對企業減稅，可能會提高美國已經很高的赤字。

他還抨擊了川普在第一個任期內的許多政策，特別是減稅政策。拜登表示，這些稅收減免主要惠及富人。