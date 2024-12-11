拜登警告：川普加徵關稅是一個重大錯誤
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-11 08:02
美國總統拜登周二（10 日）警告，準總統川普計劃透過延長減稅政策和加徵關稅重新塑造全球貿易，這些經濟計畫可能會給美國經濟帶來負面影響。
在布魯金斯學會當天舉辦的一個活動上，拜登為自己的經濟政策進行了辯護，稱他的政策已經幫助美國民眾從新冠肺炎疫情的衝擊中恢復過來。
拜登指出，大多數經濟學家都認為，新政府將繼承一個相當強勁的經濟，至少目前是這樣。「我深切希望新政府能夠保持下去，並在此基礎上取得更多進展。」
拜登認為，他的政策已經播下了經濟成長的種子，這些種子將以一種支持工薪階層和中產階級家庭的方式增長。
話鋒一轉，他警告，如果川普實施富人減稅、削減社會福利支出、撤回基礎設施投資，並對貿易夥伴加徵新關稅，可能會導致經濟成長的成果受到威脅。
同時，他也指出，如果美國放棄自由貿易政策，可能會讓競爭對手在塑造全球秩序方面扮演更加重要的角色。
拜登強調：「我認為這種做法是一個重大錯誤。如果我們不去領導世界，那讓誰來領導呢？」
經濟學家也普遍認為，共和黨徵收高關稅的承諾，可能會重新引發通膨，而政府進一步對企業減稅，可能會提高美國已經很高的赤字。
他還抨擊了川普在第一個任期內的許多政策，特別是減稅政策。拜登表示，這些稅收減免主要惠及富人。
此外，拜登在談到疫情時說：「坦率地說，上屆政府並沒有一個真正的計畫來幫助我國度過歷史上最艱難的時期之一。」
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