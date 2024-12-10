鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司MDB-US的目標價調升至392元，幅度約8.89%
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)提出目標價估值：中位數由360元上修至392元，調升幅度8.89%。其中最高估值520元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予MongoDB公司評價：積極樂觀21位、保持中立6位、保守悲觀1位。
MongoDB公司今(10日)收盤價為350.13元。近5日股價上漲8.89%，標普指數上漲0.09%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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