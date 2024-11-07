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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.28元，預估目標價為199元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群光(2385-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.46元下修至12.28元，其中最高估值13.96元，最低估值11.4元，預估目標價為199元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.96(13.96)14.2915.44
最低值11.4(11.4)11.9315.44
平均值12.38(12.54)13.2915.44
中位數12.28(12.46)13.4515.44

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值104,110,000115,854,000126,137,990
最低值101,853,000111,361,480126,137,990
平均值102,766,800112,550,580126,137,990
中位數102,774,000112,082,000126,137,990

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.3510.268.717.8
營業收入
(單位：新台幣千元)		98,322,545115,748,378107,474,07995,082,227

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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