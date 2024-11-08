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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估下修至3.63元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.73元下修至3.63元，其中最高估值4元，最低估值1.94元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4(4)4.54.92.79
最低值1.94(1.94)22.082.16
平均值3.53(3.56)3.653.612.48
中位數3.63(3.73)3.773.82.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值286.22億297.63億309.69億321.04億
最低值249.38億239.84億236.53億269.95億
平均值257.92億264.20億266.99億295.50億
中位數254.27億262.45億264.27億295.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.700.815.5314.222.53
營業收入200.23億209.08億277.12億378.84億290.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTR

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