鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估下修至3.63元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.73元下修至3.63元，其中最高估值4元，最低估值1.94元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4(4)
|4.5
|4.9
|2.79
|最低值
|1.94(1.94)
|2
|2.08
|2.16
|平均值
|3.53(3.56)
|3.65
|3.61
|2.48
|中位數
|3.63(3.73)
|3.77
|3.8
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|286.22億
|297.63億
|309.69億
|321.04億
|最低值
|249.38億
|239.84億
|236.53億
|269.95億
|平均值
|257.92億
|264.20億
|266.99億
|295.50億
|中位數
|254.27億
|262.45億
|264.27億
|295.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.70
|0.81
|5.53
|14.22
|2.53
|營業收入
|200.23億
|209.08億
|277.12億
|378.84億
|290.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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