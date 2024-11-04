鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 10:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元上修至1.62元，其中最高估值1.77元，最低估值1.49元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.77(1.77)
|2.56
|2.9
|3.13
|最低值
|1.49(1.49)
|1.8
|1.95
|3.04
|平均值
|1.6(1.6)
|2.02
|2.48
|3.09
|中位數
|1.62(1.59)
|1.99
|2.52
|3.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|95.05億
|103.10億
|114.75億
|122.34億
|最低值
|93.21億
|100.66億
|109.56億
|121.66億
|平均值
|94.41億
|101.93億
|111.66億
|122.00億
|中位數
|94.60億
|101.79億
|111.69億
|122.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.30
|-15.75
|-12.33
|-5.41
|0.39
|營業收入
|64.62億
|12.80億
|6.48億
|48.44億
|85.50億
詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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