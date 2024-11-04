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鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 10:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元上修至1.62元，其中最高估值1.77元，最低估值1.49元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.77(1.77)2.562.93.13
最低值1.49(1.49)1.81.953.04
平均值1.6(1.6)2.022.483.09
中位數1.62(1.59)1.992.523.09

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值95.05億103.10億114.75億122.34億
最低值93.21億100.66億109.56億121.66億
平均值94.41億101.93億111.66億122.00億
中位數94.60億101.79億111.69億122.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.30-15.75-12.33-5.410.39
營業收入64.62億12.80億6.48億48.44億85.50億

詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNCLH

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