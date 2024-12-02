比特幣挑戰十萬大關遇阻力！渣打：年底將達12.5萬美元 明年有望漲破20萬

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-02 14:00

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全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 在今 (2) 日在 9.7 萬美元附近徘徊，在上周迅速逼近 10 萬美元大關後面臨強大反壓，不過機構投資人仍看好比特幣未來表現，看好明年將上漲至 20 萬美元，但近期可能會漲高拉回，有進一步下跌空間。

《Bitcoin.com》報導，當前技術線型圖表顯現比特幣前景仍不確定性，交易量的減少顯示市場在等待突破。若帶量並確認突破 9.75 萬美元且伴隨強勁交易量，有望掀起一波漲勢頭，但若失守 9.65 萬美元恐進一步走跌。圖表顯示，比特幣在接近 9 萬 8745 美元的動能減緩，加上交易量降少，顯示出上攻疲弱跡象。

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渣打銀行分析師 Geoff Kendrick 上周二 (11 月 26 日) 出具研究報告指出，比特幣仍有進一步下跌的空間，未來還會有更多坎坷，恐跌至 8.87 萬美元低點，主要因為川普提名貝森特擔任財長。從短期來看，比特幣的漲勢可能會放緩，因為「比特幣核心用途之一是對沖（傳統金融）問題（與銀行部門或財政部相關）。」

不過，Kendrick 表示，從長遠來看，它將繼續上漲。他預測比特幣今年底將達到每枚 12.5 萬美元，到 2025 年底達到 20 萬美元的目標仍非常有可能實現。

Pantera Capital Management 執行長 Dan Morehead 預測，比特幣價格可能在 2028 年達到 70 萬美元，隨著機構投資者、監管機構和立法者對數位資產的接受度提高，比特幣價格可能會飆升。

Morehead 指出，根據歷史趨勢，由於支援加密貨幣的川普當選，以及對數位資產友好的美國國會多數派的存在，比特幣價格可能在 2028 年 4 月達到 74 萬美元。目前只有 5% 的金融財富投資於區塊鏈相關資產，這意味著比特幣的價格有很大的增長空間。

Pantera Capital 在 2013 年 7 月推出的比特幣基金，在扣除費用和開支後，過去 11 年獲得了超過 131000% 的回報。這一巨額回報是由於該避險基金機構持有的比特幣價值自十多年前以每枚 74 美元的價格購入以來，暴增 1000 多倍。

儘管比特幣已經實現了驚人的增長，Morehead 認為加特幣「仍然處於早期階段﹞，並且仍有很大的成長空間。