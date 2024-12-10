遠東銀總座：年終獎金平均上看4個月 明年變數多拚持平今年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 20:22

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遠東商銀 (2845-TW) 總經理周添財今 (10) 日表示，今年前 11 月累計獲利已創歷史同期新高，但 2025 年進入川普 2.0 時代，新政恐牽動全球經濟及台灣產業景氣，整體來說持保守看法，明年營運力拚持平今年高水準；談及員工加薪議題，周添財說，過往遠銀每年約調薪 3-4%，明年可望延續，而年終獎金會往平均 4 個月的方向來努力。

遠東銀今年 11 月自結合併稅後純益 2.81 億元，累計前 11 月稅後純益 41.15 億元，已提前達到全年預算目標，有望再創歷史新高，每股稅後純益 (EPS) 為 0.96 元。

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遠東銀今年發放現金股利 0.506 元、股票股利 0.506 元，合計 1.012 元，配發率 98.2% 創歷史新高。不過，明年少了提列特別盈餘公積迴轉的挹注，股利政策恐不如今年亮麗，對此，周添財表示，儘管獲利創新高，但股利水準可能下滑，將以股票股利為主，現金股利為輔，以充實資本。



展望 2025 年景氣，周添財認為，川普上任新政對全球經濟、台灣產業發展有很大影響，明年總體經濟與資本市場變數多，展望偏向保守。此外，各家銀行利差競爭激烈，殺價情況明顯，但財富管理業務動能不錯，金融市場也不錯，期盼明年手續費收入持續成長，淨投資收益同步增加，並把風險控制好，在諸多變數下，明年力拚持平今年。

遠東商銀發行 2025 年月曆《寶島永續旅遊 Let’s Go》。(鉅亨網記者陳于晴攝)

遠東商銀發行 2025 年月曆《寶島永續旅遊 Let’s Go》，是繼公路、高山山屋、自行車道等大地主題之後，該行持續以月曆企劃邀請客戶深入臺灣美麗的角落。遠東商銀總經理周添財表示，在全球產官學界齊力搶救氣候風險的年代，希望以寶島永續旅遊的主題，攜手國人開啟以永續及低碳導航的新旅程，前瞻共好新年。

在數位時代，遠東商銀仍每年發行掛曆，主要是為服務店家、企業、高齡長者及紙本愛好者客戶的需求。而在寶島永續旅遊月曆發表會上, 遠東商銀再度以員工為代言人，分別為金融市場鄭舒芸協理、個人金融簡伊淑資深副理及法人金融蔡辰奕資深襄理。三人雖屬壯青不同世代與不同部門，但在工作之餘都熱愛偕家人、朋友走訪國內景點, 他們現身說法, 分享擁抱永續旅遊的美好體驗。