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鉅亨速報

營收速報 - 萬海(2615)11月營收134.24億元年增率高達55.77％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 17:20


萬海(2615-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣134.24億元，年增率55.77%，月增率-2.57%。

今年1-11月累計營收為1,474.77億元，累計年增率60.54%。

最新價為84.5元，近5日股價上漲3.24%，相關航 運 業上漲5.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-16017 張
  • 外資買賣超：-14987 張
  • 投信買賣超：-194 張
  • 自營商買賣超：-836 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 134.24億 56% -3%
24/10 137.79億 69% -8%
24/9 149.66億 82% -23%
24/8 194.06億 126% -3%
24/7 201.08億 144% 21%
24/6 166.06億 103% 45%

萬海(2615-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收萬海

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