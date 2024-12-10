營收速報 - 國建(2501)11月營收18.50億元年增率高達25.04％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 17:20
今年1-11月累計營收為174.19億元，累計年增率50.67%。
最新價為25.65元，近5日股價上漲1.38%，相關建材營造下跌-0.15%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-671 張
- 外資買賣超：-243 張
- 投信買賣超：-440 張
- 自營商買賣超：+12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|18.50億
|25%
|71%
|24/10
|10.82億
|70%
|0%
|24/9
|10.82億
|44%
|17%
|24/8
|9.24億
|1%
|-15%
|24/7
|10.84億
|12%
|-28%
|24/6
|14.97億
|-42%
|32%
國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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