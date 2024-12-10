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鉅亨速報

營收速報 - 松上(6156)11月營收4.36億元年增率高達35.99％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16


松上(6156-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.36億元，年增率35.99%，月增率0.68%。

今年1-11月累計營收為37.97億元，累計年增率25.7%。

最新價為27.6元，近5日股價下跌-1.57%，相關電子零組件類指數上漲2.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+324 張
  • 外資買賣超：+344 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 4.36億 36% 1%
24/10 4.33億 48% 11%
24/9 3.90億 27% 4%
24/8 3.76億 25% -10%
24/7 4.20億 47% 26%
24/6 3.34億 32% -2%

松上(6156-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板、磁性元件、變壓器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收松上

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