營收速報 - 松上(6156)11月營收4.36億元年增率高達35.99％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16
今年1-11月累計營收為37.97億元，累計年增率25.7%。
最新價為27.6元，近5日股價下跌-1.57%，相關電子零組件類指數上漲2.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+324 張
- 外資買賣超：+344 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4.36億
|36%
|1%
|24/10
|4.33億
|48%
|11%
|24/9
|3.90億
|27%
|4%
|24/8
|3.76億
|25%
|-10%
|24/7
|4.20億
|47%
|26%
|24/6
|3.34億
|32%
|-2%
松上(6156-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板、磁性元件、變壓器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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