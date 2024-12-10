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鉅亨速報

營收速報 - 友勁(6142)11月營收1.24億元年增率高達111.55％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16


友勁(6142-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.24億元，年增率111.55%，月增率2.69%。

今年1-11月累計營收為10.57億元，累計年增率-56.87%。

最新價為11.2元，近5日股價下跌0%，相關通信網路上漲0.7%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+97 張
  • 外資買賣超：+105 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.24億 112% 3%
24/10 1.20億 18% -14%
24/9 1.39億 8% 34%
24/8 1.04億 -27% 33%
24/7 7,831萬 -45% -14%
24/6 9,126萬 -46% -1%

友勁(6142-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.研發、生產、製造、加工等及銷售電腦網路系統設備及其零組件。2.前項產品之進出口貿易業務。3.電信管制設頻器材製造業及輸入業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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