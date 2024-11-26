聯發科7篇論文入選ISSCC 為台首家連續22年獲選企業

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 18:05

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聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日宣布，有 7 篇論文入選 2025 國際固態電路研討會(2025 ISSCC)，其中 5 篇來自台灣總部的研發團隊，是台灣 20 篇獲選論文中，獲選篇數最多的業界單位，也是唯一獲得連續 22 年論文入選殊榮的台灣企業，累計至今已有超過百篇論文入選。

此外，聯發科指出，公司與旗下專精於 AI 領域的研究單位聯發科技創新基地，另有 10 篇論文分別入選 AI 領域中全球頂尖的國際學術會議，包含 Google Scholar AI 領域排名第一的神經訊息處理系統大會 (NeurIPS；Conference on Neural Information Processing Systems)，其公布的 2024 年大會論文名單中，即包含聯發科、聯發創新基地與不同學術單位合作的 5 篇論文。

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另外，聯發創新基地還有兩篇論文入選於 Google Scholar AI 領域排名第三的國際機器學習會議 (ICML；The International Conference on Machine Learning)，而在錄取率僅 24% 的電腦視覺與模式辨識會議 (CVPR；Computer Vision and Pattern Recognition) 中，也有三篇由聯發科與學術單位合作的論文入選。