聯發科7篇論文入選ISSCC 為台首家連續22年獲選企業
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 18:05
聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日宣布，有 7 篇論文入選 2025 國際固態電路研討會(2025 ISSCC)，其中 5 篇來自台灣總部的研發團隊，是台灣 20 篇獲選論文中，獲選篇數最多的業界單位，也是唯一獲得連續 22 年論文入選殊榮的台灣企業，累計至今已有超過百篇論文入選。
此外，聯發科指出，公司與旗下專精於 AI 領域的研究單位聯發科技創新基地，另有 10 篇論文分別入選 AI 領域中全球頂尖的國際學術會議，包含 Google Scholar AI 領域排名第一的神經訊息處理系統大會 (NeurIPS；Conference on Neural Information Processing Systems)，其公布的 2024 年大會論文名單中，即包含聯發科、聯發創新基地與不同學術單位合作的 5 篇論文。
另外，聯發創新基地還有兩篇論文入選於 Google Scholar AI 領域排名第三的國際機器學習會議 (ICML；The International Conference on Machine Learning)，而在錄取率僅 24% 的電腦視覺與模式辨識會議 (CVPR；Computer Vision and Pattern Recognition) 中，也有三篇由聯發科與學術單位合作的論文入選。
聯發科集團今年共計 17 篇論文入選全球頂尖的國際學術會議，其中 9 篇為聯發科集團獨立發表，研究內容涵蓋大語言模型無目標學習、類神經網路高階優化器、影像處理與電腦視覺、人工智慧系統、生成式 AI 邊緣運算、超高速傳輸介面、先進無線射頻及電源管理晶片等技術，致力行動通訊、高效運算、邊緣 AI、雲端 AI 等領域的技術應用發展，展現創新堅實的前瞻技術實力。
聯發科在研發上不遺餘力，致力於關鍵技術投入及前瞻技術開發，近年每年的研發投資金額超過千億新台幣，並長期與國內外頂尖學術機構產學合作，積極投入產業國際標準制定等組織，拓展產業影響力及技術領先的領導地位。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 聯發科10月營收重返500億元大關 登25個月來新高
- 深化與聯發科合作 盼未來攜手台灣之光持續共進
- 聯發科家庭日3萬人參與 創歷年之最
- 2025年AI ASIC大商機，台灣IC設計產業迎來黃金機遇: 聯發科、世芯-KY、創意
上一篇
下一篇