營收速報 - 建國(5515)11月營收6.26億元年增率高達35.68％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16
今年1-11月累計營收為51.85億元，累計年增率39.48%。
最新價為27.55元，近5日股價下跌-2.81%，相關建材營造下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-237 張
- 外資買賣超：-247 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|6.26億
|36%
|-1%
|24/10
|6.33億
|81%
|23%
|24/9
|5.14億
|89%
|13%
|24/8
|4.55億
|81%
|3%
|24/7
|4.43億
|19%
|-4%
|24/6
|4.62億
|53%
|-5%
建國(5515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為設計.監修承造各種大小工程。買賣建築材料。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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