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鉅亨速報

營收速報 - 建國(5515)11月營收6.26億元年增率高達35.68％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16


建國(5515-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣6.26億元，年增率35.68%，月增率-1.13%。

今年1-11月累計營收為51.85億元，累計年增率39.48%。

最新價為27.55元，近5日股價下跌-2.81%，相關建材營造下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-237 張
  • 外資買賣超：-247 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 6.26億 36% -1%
24/10 6.33億 81% 23%
24/9 5.14億 89% 13%
24/8 4.55億 81% 3%
24/7 4.43億 19% -4%
24/6 4.62億 53% -5%

建國(5515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為設計.監修承造各種大小工程。買賣建築材料。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收建國

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