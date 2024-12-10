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營收速報 - 力麒(5512)11月營收6.74億元年增率高達65.13％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16


力麒(5512-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣6.74億元，年增率65.13%，月增率47.07%。

今年1-11月累計營收為50.49億元，累計年增率-30.29%。

最新價為10.05元，近5日股價上漲2.71%，相關建材營造股價指數下跌-2.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2056 張
  • 外資買賣超：+2068 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 6.74億 65% 47%
24/10 4.58億 -27% 15%
24/9 3.99億 -35% -32%
24/8 5.85億 -58% 42%
24/7 4.11億 -30% 47%
24/6 2.80億 -72% -25%

力麒(5512-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收力麒

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