營收速報 - 力麒(5512)11月營收6.74億元年增率高達65.13％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16
今年1-11月累計營收為50.49億元，累計年增率-30.29%。
最新價為10.05元，近5日股價上漲2.71%，相關建材營造股價指數下跌-2.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2056 張
- 外資買賣超：+2068 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|6.74億
|65%
|47%
|24/10
|4.58億
|-27%
|15%
|24/9
|3.99億
|-35%
|-32%
|24/8
|5.85億
|-58%
|42%
|24/7
|4.11億
|-30%
|47%
|24/6
|2.80億
|-72%
|-25%
力麒(5512-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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