營收速報 - 東泥(1110)11月營收2.90億元年增率高達26.47％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:15
今年1-11月累計營收為26.12億元，累計年增率26.68%。
最新價為21.35元，近5日股價下跌-0.47%，相關水泥工業上漲0.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+140 張
- 外資買賣超：+143 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|2.90億
|26%
|16%
|24/10
|2.50億
|31%
|-14%
|24/9
|2.89億
|71%
|-12%
|24/8
|3.27億
|104%
|19%
|24/7
|2.74億
|63%
|42%
|24/6
|1.93億
|6%
|-6%
東泥(1110-TW) 所屬產業為水泥工業，主要業務為(1)水泥製造與買賣(2)石灰石之開採及銷售。(3)水泥加工製品及預拌混凝土之製造及銷售。(4)廠房及大樓出租業(5)廢棄物處理業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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