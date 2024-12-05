LINE PAY掛牌上市蜜月行情失靈 跌破承銷價

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-05 10:01

‌



連加網路 LINE PAY (7722-TW) 今 (5) 日正式由興櫃轉上市，承銷價為每股 508 元，今天以 510 元開盤後，一度漲至 512 元，但隨即湧現賣壓，失守 500 元大關，開盤 11 分鐘一度大跌 8.5%，最低來到 465 元，並未如預期出現新股上市的蜜月行情。

證交所公告，連加網路已公開發行普通股股票自 12 月 5 日開始上市買賣，LINE PAY 為初次上市掛牌，是今年第 17 家掛牌的本國上市公司，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

‌



LINEPAY 董事長丁雄注致詞時指出，LINE PAY 自 2015 年在台灣推出以來不斷成長茁壯，現在已是超越支付、提供多元服務的平台，不只努力滿足用戶的支付需求，更朝著企業願景，成為人們生活中的一部分不斷邁進，為世界創造嶄新價值。

丁雄注表示，這項成就的背後不僅來自所有同仁的努力與付出，更多虧所有用戶與合作夥伴長期的支持與信賴，沒有大家的信任，LINE PAY 無法在行動支付領域取得領導地位，更不可能達成如此傲人的成績。

很多人問，為什麼 LINE PAY 選擇在台灣上市，丁雄注說，答案其實很簡單，因為台灣是 LINE PAY 的起點，更是 LINE PAY 成長的地方，所以應該將上市所創造的效益注入台灣的資本市場，將一路以來透過成長所累積的耀眼成果，與台灣的用戶、合作夥伴及投資人一同分享。