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鉅亨速報

營收速報 - 茂矽(2342)11月營收1.84億元年增率高達74.52％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:15


茂矽(2342-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.84億元，年增率74.52%，月增率2.17%。

今年1-11月累計營收為17.16億元，累計年增率23.22%。

最新價為34.2元，近5日股價上漲3.31%，相關半導體業上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1364 張
  • 外資買賣超：+1294 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+70 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.84億 75% 2%
24/10 1.80億 54% 3%
24/9 1.75億 34% 0%
24/8 1.75億 24% -1%
24/7 1.76億 28% 6%
24/6 1.66億 28% 2%

茂矽(2342-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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