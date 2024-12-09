政盪餘波未完！韓股匯雙殺 韓股市值4天蒸發120兆韓元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-09 13:07

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受到戒嚴令和彈劾案未過影響，韓國股市周一 (9 日) 盤中下挫 2.4%，創去年 11 月以來新低，過去四天韓國市值已蒸發 120 兆韓元。

韓聯社報導指出，南韓股市市值過去 4 天已蒸發 120 兆韓元；外資也紛紛逃出，上周連續上週外資連續三天拋售韓股，累計淨拋售超達 1.1 兆韓元。

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同時，投資人擔心南韓的政治僵局持續，所以紛紛拋售韓元韓元兌美元匯率周一繼續貶值，一度貶破 1431.35 韓元。韓元過去一周跌幅已達 1.86%。

南韓警方相關人士周一召開記者會時表示，目前正在考慮是否對尹錫悅實施出境管制，甚至不排除對其進行「緊急逮捕」。

韓國最大在野黨黨首李在明最新表示，國務總理與執政黨首破壞憲政秩序，總統權限不是私有物，不可轉讓。他也強調，一定要在 12 月 14 日以國民的名義成功彈劾尹錫悅。