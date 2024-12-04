戒嚴令嚇趴市場！韓股挫近2%政府急設十兆穩定基金 韓元強彈仍徘徊近兩年低點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-04 09:24

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南韓綜合指數 (KOSPI) 今 (4) 日大幅開低逾 1.5%，最大權值股三星電子一度挫跌 3%，因總統尹錫悅短暫的戒嚴令帶來政治不確定性，韓元則大幅反彈，一度走升 1.1% 至 1 美元兌 1412.02 韓元。

為安撫市場情緒，南韓金融監管機構稱已成立規模 10 兆韓元的股市穩定基金。

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南韓總統尹錫悅週二 (3 日) 晚間宣布實施緊急戒嚴令，指責主要反對黨共同民主黨同情北韓，並透過反國家活動癱瘓政府，但在國會今日清晨投票要求解除戒嚴令後，尹錫悅隨後也宣布解嚴。

大型權值股今日早盤跟隨大盤走跌，三星電子下跌 1.3%，第二大晶片製造商 SK 海力士下跌 0.55%，現代汽車下跌 1.86%，LG Energy Solution 下跌 2.14%，另一家電池公司三星 SDI 也下跌 2.68%。

韓元兌美元匯率則在昨晚挫跌 2% 後持續反彈，但仍維持在兩年低點附近，匯市今日開盤以 1 美元兌 1418.1 韓元開出。

南韓財政部今日表示，已準備好在必要時向金融市場注入「無限量」的流動性。南韓央行也決定在當地時間上午九點召開特別會議。