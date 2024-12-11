瀚亞投資：亞洲與新興市場投資機會多
鉅亨研報 2024-12-11 09:26
時間即將進入 2025 年，瀚亞投資（新加坡）預計，未來一年將充滿不可預測性，市場波動也將加劇，相對看好亞洲、新興市場股票、債券等資產的投資機會，建議投資人應維持多重資產配置的策略，以因應不確定性所帶來的波動。
瀚亞投資（新加坡）日前發布 2025 年投資展望。投資長 Vis Nayar 表示，亞洲與新興市場股票在市場波動時期當中，獲得更活躍的機會。資本支出增加、減碳及供應鏈多元化等長期成長驅動因素，可以帶來更高收益機會。
全球經濟環境的不確定性高，投資人更需採取嚴格的策略來優化風險調整後的報酬；從基本面觀察，選擇正確的切入點並選擇具有明顯獲利成長動力的股票，將是建構投資組合的關鍵因素。低波動性、多重資產及股息收益投資等防禦性策略，可有效降低下行風險，並從中獲得報酬機會。
中國近期的不確定性需要謹慎看待，但股票估值相對便宜，中國政府可能會實施額外的刺激措施。政府最近的債務互換計劃旨在修復地方政府資產負債表，從而提高地方政府增加支出，以刺激國內消費的能力。向電信、基礎設施建設及廢棄物處理公司等政府機構提供商品和服務的公司，以及消費類型公司，可能會是這些利多措施下的直接受惠者。
印度在周期性挑戰與近期獲利不確定性的背景下，經濟出現結構性機會。與小型股同業相比，金融、電信及醫療保健產業等大型公司的評價面，更具吸引力。持續的改革、不斷發展的城市化及供應鏈轉移，預計印度經濟與收入成長長期都可獲得支撐。
日本股市 2025 年漲勢可能進一步擴大，尤其中小型股可望受惠於薪資上漲和消費增加等國內經濟驅動因素帶來的外溢效應，上漲機會更大。企業持續改善財務結構，也將會對股價產生進一步的利多效果。
亞洲科技公司提供 AI 主題的投資機會，相對看好半導體上游的原物料、晶片、代工廠、半導體封裝測試等；下游組件、ODM、OEM 及半導體生產設備廠商也都有望受惠。
至於台股，瀚亞投資（台灣）投資長林如惠表示，台灣經濟佔據優勢，能夠在 2025 年實現成長，主要受惠於其在半導體供應鏈及人工智慧生態系統的領先地位。台灣半導體行業在技術方面顯著領先，有望保持競爭優勢。
人工智慧高效能運算（HPC）市場預計將成為晶圓製造及先進封裝和測試行業最大成長動力之一。人工智慧高效能運算市場，尤其是 Chat GPT 等應用程式使用的人工智慧半導體，預計到 2027 年將達到 2,000 億美元以上的規模。
此外，自動駕駛汽車興起，推動汽車半導體需求，市場預計先進駕駛輔助系統的規模到 2029 年將成長至 1,200 億美元。邊緣人工智慧直接將人工智慧應用程式設於裝置上，例如手機、相機及電腦，而不是將數據傳送到雲端或數據中心，此領域將受惠於人工智慧伺服器、個人電腦及智能手機出貨量增加。同時，數據中心、雲端運算及高效能網絡需求不斷成長，推動對下一代網絡解決方案的需求。
警語
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基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。投資ㄧ定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。
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