從中央政治局會議看2025年中國經濟工作新動向 六大關鍵要點一次看

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-10 09:08

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中共中央政治局周一 (9 日) 開會分析研究 2025 年經濟工作，按照以往慣例，中央經濟工作會議通常 12 月政治局會議結束幾天後就會召開，政治局會議的一些定調也會延續到經濟工作會議中。

《新華社》在政治局會議為經濟工作會議吹起「前奏」前夕，連發六篇《當前中國經濟問答》系列文章，當中涵蓋經濟增速、內需提振、企業經營、財政政策、貨幣政策、房地產六大熱點問題，不少市場人士認為這是重磅會議召開前的吹風。

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《21 世紀經濟報道》報導，中國 12 月政治局會議釋出六大重大信號，分別是全年經濟社會發展主要目標任務將「順利完成」、財政政策基調由「積極」調整為「更加積極」、貨幣政策基調由「穩健」調整為「適度寬鬆」、「加大逆周期調節力度」調升為「加強超常規逆周期調節」、「擴大內需」拓展為「全方位擴大內需」及進一步提出「穩住樓市股市」，推動經濟持續回升向好。

中共中央政治局會議在總結 2024 年經濟工作時指出，經濟運行總體平穩、穩中有進，經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強。新質生產力穩步發展，改革開放持續深化，重點領域風險化解有序有效，民生保障扎實有力，全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成。

中國官媒在《經濟增速怎麼看——當前中國經濟問答之一》文章中指出，今年全年經濟成長目標是 5% 左右，中國一直朝這個目標全力以赴。經過努力，5% 上下一點都可接受。原因在於，當前的中國經濟更注重實現質的有效提升和量的合理增長。

財政政策方面，中共中央政治局會議指出，2025 年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，實施更積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大內需。

《新華社》在《12 兆元地方化債「組合拳」怎麼看——當前中國經濟問答之四》文章中也指出，中國政府槓桿率明顯低於主要經濟體和新興國家，財政上還有較大舉債和赤字提升空間。

事實上，一系列更積極的政策已經在緊鑼密鼓謀劃推進中，中國財長藍佛安此前明確表示，2025 年將實施更給力的財政政策，包括積極利用可提升的赤字空間，擴大專項債券發行規模，繼續發行超長期特別國債，加大力度支援「兩新」品種和規模，加大中央對地方轉移支付規模等。

貨幣政策方面，中共中央政治局會議稱將「適度寬鬆」，這是 2011 年以來高層首次提出這一表述，也是 21 世紀以來第三次。

廣開首席產業研究院資深研究員劉濤表示，當前宏觀經濟和金融指標較為疲弱，此前連續實施 14 年的「穩健」貨幣政策基調與市場心理預期之間存在明顯落差，在政策力道上尚有不足。本次貨幣政策基調調整為「適度寬鬆」後，將可以更大程度上配合更積極的財政政策，實施「雙鬆」組合，進一步增強超常規逆周期調節的政策效果。

中國銀河證券首席經濟學家、研究院院長章俊表示，中國政府高層時隔 14 年再提實施「適度寬鬆」並首次提出「加強超常規逆周期調節」，可看出穩增長決心，政策從被動應對轉換為主動出擊。中國央行明年降息降準力道將更大，全年可能累計調降政策利率 40 到 60 個基點，引導 5 年期 LPR 下行 60 到 100 個基點，全年可能累計降準 150 到 250 基點。

相較於 9 月 26 日，周一政治局會議關於「加強超常規逆周期調節」的表述較「加大逆周期調節力度」更進一步，也因此備受關注。

劉濤指出，明年的「超常規」逆周期調節可能體現在政策思路更積極、工具更豐富、操作力道更大、更有針對性、更具綜合性等多個方面。

提振國內消費方面，周一政治局會議提出要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。

《新華社》也在《內需提振怎麼看——當前中國經濟問答之二》一文中指出，堅定實施擴大內需戰略、培育完整內需體系，是加快構建新發展格局的必然選擇，是促進中國長遠發展和長治久安的戰略決策。

財信研究院副院長伍超明說：「會議提出全方位擴大國內需求，一方面要大力提振消費，預計財政支出結構將從偏重投資向更加註重增強消費能力與意願轉變。另一方面，要提高投資效益，當前我國投資規模不可謂不大，但投資效率持續下降，提高投資效率、盤活存量資產，實質上也是擴大需求。」

在刺激中國股市和房市上，9 月中央政治局」會議定調「要促進房市止跌回穩」和「要努力提振資本市場」，周一會議再次提出要「穩住樓市股市」，高層重視程度可見一般。

中國銀河證券的章俊表示，穩住樓市股市意味著高層更重視微觀主體在經濟中的獲得感。面對明年外部不確定性加大，必須更防範由房市或股市下行可能引發的系統性風險和內需衝擊。

房市方面，中指研究院政策研究總監陳文靜表示，今年 10 月以來，監管部門已實施多項支撐房市「組合拳」，房市出現了階段性回穩，但要真正實現「止跌回穩，關鍵在於要將已推出的政策落實到位。另外，盤活閒置土地有助於優化供需關係，為市場注入活力，同時有助於改善地方政府及房企資金狀況，專項債收購存量閒置土地的加快落實，則有望是促進 2025 年投資和開工恢復的關鍵。