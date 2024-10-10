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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至4.16元，預估目標價為49.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 06:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.25元下修至4.16元，其中最高估值5.04元，最低估值3.31元，預估目標價為49.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.04(5.04)5.035.14.42
最低值3.31(3.31)3.43.174.42
平均值4.15(4.18)4.224.194.42
中位數4.16(4.25)4.254.224.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值93.91億109.09億112.55億
最低值83.61億85.72億104.79億
平均值89.59億103.33億109.69億
中位數90.85億105.21億110.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.252.323.003.276.95
營業收入66.87億59.12億92.62億172.05億96.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCQP

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