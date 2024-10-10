鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至4.16元，預估目標價為49.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.25元下修至4.16元，其中最高估值5.04元，最低估值3.31元，預估目標價為49.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.04(5.04)
|5.03
|5.1
|4.42
|最低值
|3.31(3.31)
|3.4
|3.17
|4.42
|平均值
|4.15(4.18)
|4.22
|4.19
|4.42
|中位數
|4.16(4.25)
|4.25
|4.22
|4.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|93.91億
|109.09億
|112.55億
|最低值
|83.61億
|85.72億
|104.79億
|平均值
|89.59億
|103.33億
|109.69億
|中位數
|90.85億
|105.21億
|110.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.25
|2.32
|3.00
|3.27
|6.95
|營業收入
|66.87億
|59.12億
|92.62億
|172.05億
|96.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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