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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康泰倫特(CTLT-US)EPS預估下修至1.06元，預估目標價為63.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對康泰倫特(CTLT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.06元，其中最高估值1.37元，最低估值0.84元，預估目標價為63.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.37(1.37)2.12.8
最低值0.84(0.84)1.341.8
平均值1.07(1.08)1.692.39
中位數1.06(1.13)1.592.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值47.36億50.53億54.76億
最低值45.47億48.72億53.59億
平均值46.28億49.91億54.17億
中位數46.34億50.04億54.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.143.112.84-1.42-5.76
營業收入30.94億39.98億48.28億42.63億43.81億

詳細資訊請看美股內頁：
康泰倫特(CTLT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTLT

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