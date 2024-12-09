鉅亨速報 - Factset 最新調查：康泰倫特(CTLT-US)EPS預估下修至1.06元，預估目標價為63.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對康泰倫特(CTLT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.06元，其中最高估值1.37元，最低估值0.84元，預估目標價為63.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.37(1.37)
|2.1
|2.8
|最低值
|0.84(0.84)
|1.34
|1.8
|平均值
|1.07(1.08)
|1.69
|2.39
|中位數
|1.06(1.13)
|1.59
|2.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|47.36億
|50.53億
|54.76億
|最低值
|45.47億
|48.72億
|53.59億
|平均值
|46.28億
|49.91億
|54.17億
|中位數
|46.34億
|50.04億
|54.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.14
|3.11
|2.84
|-1.42
|-5.76
|營業收入
|30.94億
|39.98億
|48.28億
|42.63億
|43.81億
詳細資訊請看美股內頁：
康泰倫特(CTLT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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