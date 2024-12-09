營收速報 - 易發(6425)11月營收1.57億元年增率高達171.89％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為15.00億元，累計年增率76.11%。
最新價為87.7元，近5日股價上漲0.12%，相關電機機械股價指數上漲1.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+511 張
- 外資買賣超：+217 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+294 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.57億
|172%
|47%
|24/10
|1.07億
|27%
|-9%
|24/9
|1.18億
|22%
|10%
|24/8
|1.07億
|42%
|-22%
|24/7
|1.37億
|101%
|104%
|24/6
|6,745萬
|-41%
|-65%
易發(6425-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為高科技自動化設備設計、製造、銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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