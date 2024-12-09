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鉅亨速報

營收速報 - 易發(6425)11月營收1.57億元年增率高達171.89％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


易發(6425-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.57億元，年增率171.89%，月增率46.91%。

今年1-11月累計營收為15.00億元，累計年增率76.11%。

最新價為87.7元，近5日股價上漲0.12%，相關電機機械股價指數上漲1.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+511 張
  • 外資買賣超：+217 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+294 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.57億 172% 47%
24/10 1.07億 27% -9%
24/9 1.18億 22% 10%
24/8 1.07億 42% -22%
24/7 1.37億 101% 104%
24/6 6,745萬 -41% -65%

易發(6425-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為高科技自動化設備設計、製造、銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收易發

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