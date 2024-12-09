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鉅亨速報

營收速報 - 達麗(6177)11月營收21.82億元年增率高達151.02％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


達麗(6177-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣21.82億元，年增率151.02%，月增率-48.76%。

今年1-11月累計營收為119.06億元，累計年增率26.54%。

最新價為43.35元，近5日股價下跌-0.45%，相關建材營造上漲0.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1267 張
  • 外資買賣超：-1270 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 21.82億 151% -49%
24/10 42.58億 40% 2515%
24/9 1.63億 69% 9%
24/8 1.49億 -40% -42%
24/7 2.57億 -91% -80%
24/6 13.00億 873% -56%

達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收達麗

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