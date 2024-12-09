營收速報 - 達麗(6177)11月營收21.82億元年增率高達151.02％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為119.06億元，累計年增率26.54%。
最新價為43.35元，近5日股價下跌-0.45%，相關建材營造上漲0.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1267 張
- 外資買賣超：-1270 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|21.82億
|151%
|-49%
|24/10
|42.58億
|40%
|2515%
|24/9
|1.63億
|69%
|9%
|24/8
|1.49億
|-40%
|-42%
|24/7
|2.57億
|-91%
|-80%
|24/6
|13.00億
|873%
|-56%
達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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